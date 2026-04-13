Senza ombra di dubbio al Teatro Tempio una serata di giochi scenici e riflessioni sul mito

Domenica 19 aprile, al Teatro Tempio di Modena, si terrà la terza rappresentazione di uno spettacolo che combina giochi scenici e riflessioni sul mito. L’evento, previsto per le 18, presenta una proposta artistica che coinvolge il pubblico in un’esperienza teatrale articolata. La pièce si inserisce in un ciclo di appuntamenti che si svolgono nel corso della stagione e mira a esplorare tematiche legate alla narrazione e alla tradizione mitologica.