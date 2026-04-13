Sentenza sugli usi civici disposto il recupero di oltre 580 ettari di terre collettive a Rocca d' Evandro

Il Commissario per gli Usi Civici di Napoli ha emesso una sentenza che ordina il recupero di più di 580 ettari di terre collettive nella zona di Rocca d'Evandro. La decisione riguarda i diritti sulle terre e il loro utilizzo, e si basa su un procedimento legale avviato per definire la proprietà e l’uso di queste aree. La sentenza segna un momento importante per la gestione delle terre civiche in quella regione.

È una decisione destinata ad avere un forte impatto sul territorio quella assunta dal Commissario per gli Usi Civici di Napoli con la sentenza n. 62025 del 16 ottobre 2025, che dispone il reintegro del demanio civico di Rocca d’Evandro, pari a circa 584 ettari, in favore della collettività.🔗 Leggi su Casertanews.it Usi civici a Solanas: cittadini all’oscuro sui vincoliIl consiglio comunale di Cabras affronta una questione delicata riguardante i terreni della frazione di Solanas. Folgaria dice "No": gli usi civici restano in capo al comuneCon 820 voti negativi (il 56%, i restanti 615 sono stati i voti positivi), Folgaria si è espressa negativamente per quanto concerne la consultazione...