SensAzioni per un patrimonio culturale accessibile alle persone con autismo

Il 17 aprile 2026, alle ore 15, Piazza dei Miracoli ospiterà un evento dedicato alla promozione di un patrimonio culturale accessibile alle persone con autismo. L'iniziativa si inserisce in un progetto chiamato SensAzioni, che mira a favorire l'inclusione attraverso attività e interventi specifici. La manifestazione coinvolgerà diverse figure professionali e si svolgerà in un'area riconosciuta come simbolo storico e culturale.

Piazza dei Miracoli si conferma laboratorio vivo di accessibilità e inclusione. Il 17 aprile 2026, a partire dalle ore 15.00, l’Auditorium G. Toniolo in Piazza Arcivescovado ospita 'sensAzioni – uno sguardo sull’accessibilità dedicato alle persone con autismo', conferenza organizzata dall’Opera.🔗 Leggi su Pisatoday.it Al Cinema La Compagnia arriva "INCinemea", il festival cinematografico accessibile anche alle persone disabili sensorialiINCinema, il primo festival del cinema accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali, comincia le sue tappe del 2026, il primo... Napoli approva il triennio 2026-28 con aumenti per servizi sociali e patrimonio culturaleIl Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 con un piano di spesa che, nonostante un generale...