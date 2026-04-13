Senior Housing | San Giovanni realizza un nuovo modello di abitare per anziani

Un nuovo modello di abitare per anziani sta prendendo forma nel quartiere di San Giovanni. La struttura, dedicata a migliorare la vita delle persone over 65, è stata recentemente completata e diventerà operativa a breve. La realizzazione di questa iniziativa segue un progetto nato con l’obiettivo di offrire servizi e spazi dedicati agli anziani, promuovendo un ambiente più confortevole e accessibile.

Arezzo, 13 aprile 2026 – . Il progetto della cooperativa sociale K2B e del Consorzio Fabrica, coordinate da Banca Valdarno. Oggi la firma del protocollo alla presenza della sindaca Valentina Vadi Anziano autosufficiente, non ha bisogno di assistenza sanitaria continuativa, non vuole vivere solo ma in un contesto protetto e socializzante. Ecco il profilo del potenziale inquilino dei nuovi alloggi che saranno realizzati a San Giovanni Valdarno. Il progetto – Senior Housing- è della cooperativa sociale K2B e del Consorzio Fabrica con il coordinamento di Banca Valdarno. E’ stato illustrato stamani nella sede dell’istituto di credito alla presenza della sindaca Valentina Vadi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Senior Housing: San Giovanni realizza un nuovo modello di abitare per anziani Leggi anche: Sociale: a Roma 250 mila anziani soli, parte festival co-housing per nuovo modello d’abitare Valentina Vadi - Senior Housing: San Giovanni realizza un nuovo modello di abitare per anziani