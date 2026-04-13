Nel Parco Sempione, migliaia di persone si sono radunate ieri per partecipare a un evento musicale chiamato Lost Boys, che si è svolto fino a tarda notte. Durante l’evento, l’area centrale del parco è stata occupata dai partecipanti, creando un momento di grande afflusso. La presenza di un DJ set ha attirato un gran numero di giovani, portando a una situazione di affollamento e disordine nel verde milanese.

Migliaia di giovani hanno occupato l’area centrale del Parco Sempione nella giornata di ieri, partecipando a un evento musicale denominato Lost Boys che si è protratto fino a tarda notte. Il raduno, che ha la presenza di numerosi autobar per la vendita di cibo e alcolici, ha lasciato il prato del parco – recentemente oggetto di interventi di riqualificazione finanziati dalla collettività – disseminato di rifiuti e bottiglie vuote. Gestione dei parchi e discrepanze amministrative tra eventi commerciali e privati. Il nodo che scuote l’amministrazione milanese riguarda la gestione delle autorizzazioni concesse per l’utilizzo degli spazi verdi storici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sempione nel caos: il dj set che ha devastato il verde milanese

Caos a Parco Sempione: rave notturno e degrado dopo il DJ setUn evento musicale notturno organizzato al Teatro Burri ha causato gravi disagi e danni ambientali nel Parco Sempione di Milano nella serata di ieri.

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