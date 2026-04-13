Semestre filtro a Medicina il bilancio della Società italiana di Biochimica e Biologia molecolare parla di fallimento

La Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare ha pubblicato un rapporto che analizza il primo semestre della riforma chiamata “semestre filtro”, che riguarda l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Nel documento vengono presentati dati e valutazioni relativi ai risultati ottenuti in questa fase iniziale, senza approfondire analisi o opinioni personali.

La Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (Sib) ha pubblicato un documento nel quale viene tracciato un primo bilancio del cosiddetto “semestre filtro”, la riforma dell’accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Il documento illustra preliminarmente le due principali ragioni del numero programmato: commisurare le iscrizioni al fabbisogno nazionale di laureati e garantire la qualità di una didattica che non si svolge soltanto nelle aule, ma anche negli ospedali e ha pertanto dei limiti prefissati di capienza. Tanto per dare un’idea delle dimensioni del problema: gli aspiranti nuovi medici erano circa 57.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Semestre filtro a Medicina, il bilancio della Società italiana di Biochimica e Biologia molecolare parla di fallimento Test di Medicina per il semestre filtro: “Gli hacker hanno cercato di avere i quiz prima della prove”Bologna, 20 gennaio 2025 – Ripetuti tentativi di carpire le domande degli esami del semestre aperto di Medicina nei giorni precedenti alle prove. Semestre filtro di Medicina, opposizioni unite chiedono dimissioni di Bernini: “Fa più danni della grandine”Le opposizioni unite, Pd, M5s, Avs e Italia viva, hanno tenuto una conferenza stampa alla Camera per denunciare il grave definanziamento...