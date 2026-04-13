Seconda categoria Il Rosia si impone a Radicofani e torna in vetta

Nel campionato di seconda categoria, il Rosia si impone a Radicofani e conquista la prima posizione nel girone L. Nel girone E, invece, lo Staggia ottiene una vittoria in trasferta che potrebbe risultare decisiva per la corsa alla salvezza. Le partite si sono svolte nel fine settimana, con risultati che influiranno sulla classifica generale delle due competizioni.

Torna in vetta il Rosia nella seconda categoria girone L, mentre nel girone E coglie un successo esterno prezioso lo Staggia, in chiave salvezza. Entriamo nel dettaglio dei risultati nei singoli raggruppamenti nelle gare del turno del fine settimana. Girone E. Casellina-Staggia-2-3. Successo rilevante su un campo difficile in una domenica da spareggio. I neroverdi passano grazie ai centri di Tognazzi, Burresi e ancora Tognazzi, compiendo un passo rilevante in classifica. Castellina in Chianti-Virtus Bronzetto-1-1. Un punto per proseguire il percorso in tranquillità da parte dei gialloverdi, a segno con Lombardini di fronte al collettivo fiorentino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Il Rosia si impone a Radicofani e torna in vetta Calcio Seconda categoria. Il Rosia batte di misura la Fonte Belverde e torna in vetta. Monteroni: tris in chiave play-offNel girone E della Seconda categoria, lo Staggia trova il pronto riscatto in trasferta con i fiorentini della Virtus Bronzetto: 1-0 per i neroverdi... Leggi anche: Seconda categoria. Rosia cala il poker. La Fonte è corsara