Se vi arriva una mail con la mia firma diffidate perché è una truffa Agirò per vie legali Mi dispiace se vi ho fatto prendere un colpo | la denuncia di Carlo Verdone

Carlo Verdone ha pubblicato un messaggio sui social per avvertire i suoi follower di un possibile tentativo di truffa. Ha spiegato che potrebbe esserci una mail falsa con la sua firma e ha invitato a diffidare. Ha anche aggiunto che intende agire per vie legali. Il messaggio si conclude con una scusa per eventuali preoccupazioni causate.

Carlo Verdone ha condiviso un messaggio sui suoi canali social per avvisare i suoi numerosi fan che potrebbero essere stati sfiorati da un tentativo di truffa, a suo nome. “Cari amici, se vi arriva una mail con la mia firma e con questo testo, o un testo simile, diffidate, perché è una truffa. – ha scritto – Io intanto agirò per vie legali per il reato di sostituzione di persona e tentata truffa. Un abbraccio e buon weekend a tutti voi”. Passa qualche ora e il regista torna in video stavolta per rassicurare i suoi estimatori: “Ragazzi, mi dispiace se vi ho fatto prendere un colpo. Non so, con quella fotografia (lo scatto che accompagnava il primo messaggio di avviso, ndr) sembravo morto, dai commenti che ho letto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se vi arriva una mail con la mia firma, diffidate perché è una truffa. Agirò per vie legali. Mi dispiace se vi ho fatto prendere un colpo”: la denuncia di Carlo Verdone Leggi anche: Carlo Verdone avvisa i fan: "Se vi arriva questa mail, non sono io". E promette le vie legali Carlo Verdone denuncia la truffa a suo nome: “Non aprite quella mail, agirò per vie legali”Carlo Verdone denuncia attraverso i suoi canali social un tentativo di truffa che sfrutta il suo nome e i suoi personaggi più celebri: "Diffidate,...