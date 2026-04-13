Un nuovo libro scritto dal messinese Mattia Corrente porta i lettori in un’avventura fantastica, rivolta principalmente ai bambini ma capace di catturare anche gli adulti. La narrazione si concentra su un personaggio che, pur essendo un piccolo antieroe, riesce a salvare la fantasia attraverso le sue azioni. La storia si intitola

E’ tornato con una storia fantastica diretta ai più piccoli ma che incanterà anche lettori molto più grandi. Lo scrittore messinese (di Librizzi) Mattia Corrente, classe 1987, che aveva esordito con un romanzo per adulti molto apprezzato e tradotto, «La fuga di Anna» (Sellerio, 2022), e con le «Cronache dell’Ade» (Salani, 2024), Premio Selezione Bancarellino 2025, era arrivato al cuore di tantissimi ragazzi raccontando la discesa nell’Ade del piccolo Michele, accompagnato dallo strambo e strepitoso gabbiano Gabo, oggi sarà protagonista a Bologna Children's Book Fair (ore 15, sala Melodia) con un’altra avventura epica: in «Il...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Se un piccolo antieroe salva la fantasia. «Il restauratore di mondi», un'altra avventura epica del messinese Mattia Corrente

Mazza… Amore e Fantasia: la magia del teatro al Piccolo di ProvaCosa: Lo spettacolo teatrale Mazza… Amore e Fantasia, scritto e interpretato da Salvatore Mazza.

Leggi anche: «Meloni al posto dell'angelo? Fantasia. L'altro cherubino ha il volto della mia ex»: chi è Bruno Valentinetti, il restauratore ex militante di Msi che ha scatenato le polemiche