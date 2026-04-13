Scuole efficientamento energetico per tre palestre

In una riunione congiunta delle commissioni Pianificazione e Sport, è stato presentato un progetto di efficientamento energetico per tre palestre scolastiche del Comune di Latina. L’intervento, del valore complessivo di 843mila euro, è finanziato tramite i fondi Fesr. Alla seduta hanno partecipato l’assessore Andrea Chiarato e i progettisti incaricati dei lavori.

Efficientamento energetico in tre palestre scolastiche del Comune di Latina, grazie ai fondi Fesr. È stato presentato in seduta congiunta delle commissioni Pianificazione e Sport, alla presenza dell’assessore Andrea Chiarato e dei progettisti, l’intervento da 843mila euro totali per le tre.🔗 Leggi su Latinatoday.it Efficientamento energetico: in arrivo circa 322mila euro per 2 scuole di San SeverinoIn arrivo, al Comune di Mercato San Severino, circa 322mila euro per realizzare interventi di efficientamento in due edifici scolastici, quello di... Efficientamento energetico per 4 struttureSono quattro strutture le Anffas di Carrara interessate da interventi di miglioramento strutturale ed energetico. Infosalerno, le news in breve dal Cilento e dalla provincia di Salerno