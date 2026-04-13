Scultura distrutta nel porticato del Comune lo sfogo di Ilaria Bordenca | Uno sfregio e nessuno parla

Una scultura nel porticato del municipio è stata distrutta, provocando le proteste di una residente, che ha commentato lo sfregio e il silenzio che lo circonda. La vicenda si inserisce in un momento di attenzione per la città, che da un anno si fregia del titolo di Capitale italiana della cultura. La distruzione dell’opera ha suscitato reazioni di sconcerto, mentre le autorità non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali.