Scultura distrutta nel porticato del Comune lo sfogo di Ilaria Bordenca | Uno sfregio e nessuno parla
Una scultura nel porticato del municipio è stata distrutta, provocando le proteste di una residente, che ha commentato lo sfregio e il silenzio che lo circonda. La vicenda si inserisce in un momento di attenzione per la città, che da un anno si fregia del titolo di Capitale italiana della cultura. La distruzione dell’opera ha suscitato reazioni di sconcerto, mentre le autorità non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali.
Non è una storia che si vorrebbe raccontare, soprattutto dopo un anno sotto i riflettori come Capitale italiana della cultura. E invece è accaduto, nel cuore della città, davanti al teatro dedicato a Luigi Pirandello: una scultura è stata gravemente danneggiata nel porticato del Comune.Tra le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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