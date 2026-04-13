Screening gratuito per l’epatite C l’Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 prima in Italia

L’Emilia-Romagna continua a essere la regione italiana con il più alto tasso di copertura dello screening gratuito per l’epatite C, mantenendo questa posizione anche nel 2025. Dal 2022, anno in cui è stato avviato il programma, la regione ha superato per la prima volta il 50% di popolazione coinvolta. La copertura si riferisce alle persone residenti nella regione che sono state sottoposte al test di screening.

Emilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite C, che lo scorso anno ha per la prima volta superato il 50%: da quando fu introdotto nel 2022 dal servizio sanitario regionale, tra i primi a.🔗 Leggi su Parmatoday.it Screening gratuito per l’epatite C, l’Emilia-Romagna si conferma prima in ItaliaEmilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite... Screening gratuito per l’epatite C, Emilia Romagna prima in Italia per indice di copertura sulla popolazioneEmilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite...