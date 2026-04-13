Scoppia un petardo e parte lo scontro lampo prima della partita cinque tifosi a processo
Prima dell'inizio della partita, cinque tifosi sono comparsi davanti al giudice, coinvolti in un episodio di violenza che ha avuto luogo poco prima del calcio d'inizio. Nonostante l'evento non fosse considerato ad alto rischio, subito dopo il fischio di inizio si sono verificati scontri tra gruppi di supporter. Durante l'episodio, un petardo è stato esploso, causando un breve alterco tra le tifoserie.
ANCONA - Non era dato come un incontro a rischio eppure la partita era iniziata subito con uno scontro tra tifoserie. Due minuti di violenza, ripresi dalle telecamere, finiti in tribunale. E' in corso trattazione il processo a carico di cinque ultras per gli scontri tra tifosi, prima di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Vergogna allo ‘Zini’, un petardo scoppia vicino ad Audero: cosa rischiano l’Inter e i suoi tifosiBruttissimo episodio in apertura di secondo tempo di Cremonese-Inter, con il petardo lanciato in campo dal settore nerazzurro.
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Lo scontro continua e anche tra Marco e Antonella scoppia una discussione #GFVIP x.com