Scoppia un petardo e parte lo scontro lampo prima della partita cinque tifosi a processo

Prima dell'inizio della partita, cinque tifosi sono comparsi davanti al giudice, coinvolti in un episodio di violenza che ha avuto luogo poco prima del calcio d'inizio. Nonostante l'evento non fosse considerato ad alto rischio, subito dopo il fischio di inizio si sono verificati scontri tra gruppi di supporter. Durante l'episodio, un petardo è stato esploso, causando un breve alterco tra le tifoserie.