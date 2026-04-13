Scoppia un incendio in una palazzina a Castrezzato mamma salva i figli calandoli dalla finestra del terzo piano

Un incendio ha interessato una palazzina a Castrezzato, nel Bresciano, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Una donna, preoccupata per il principio di incendio nel suo appartamento al terzo piano, ha calato i figli dalla finestra ai soccorritori presenti sul posto. Le operazioni di soccorso sono proseguite per mettere in sicurezza gli occupanti dell'edificio e domare le fiamme.