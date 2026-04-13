Scoppia un incendio in una palazzina a Castrezzato mamma salva i figli calandoli dalla finestra del terzo piano
Un incendio ha interessato una palazzina a Castrezzato, nel Bresciano, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Una donna, preoccupata per il principio di incendio nel suo appartamento al terzo piano, ha calato i figli dalla finestra ai soccorritori presenti sul posto. Le operazioni di soccorso sono proseguite per mettere in sicurezza gli occupanti dell'edificio e domare le fiamme.
Preoccupata per un principio d'incendio nel suo condominio a Castrezzato (Brescia), una donna ha calato i propri figli ai soccorritori dalla finestra dell'appartamento al terzo piano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Incendio a Castrezzato, mamma mette in salvo le figlie calandole dalla finestra. Lei poi cade sul tendone di un barCastrezzato (Brescia), 13 aprile 2026 – Momenti di paura per alcune famiglie a Castrezzato, nel Bresciano, dove nella palazzina in cui vivono, un...
Scoppia l'incendio in casa, si sveglia di soprassalto e si getta dalla finestraProtagonista della vicenda una ragazza di 24 anni che dopo un volo di alcuni metri è atterrata sull'asfalto, dolorante.