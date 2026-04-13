Scoperto un oggetto impossibile | potrebbe essere un buco nero nato dopo il Big Bang

Il 12 novembre 2025, un rilevamento di onde gravitazionali ha portato alla scoperta di un oggetto con una massa inferiore a quella del Sole. Questa scoperta ha sorpreso gli scienziati, poiché la massa è troppo bassa per essere attribuibile a un buco nero di origine stellare. L'oggetto potrebbe essere un buco nero primordiale, formatosi subito dopo il Big Bang, e rappresenta un caso unico nel suo genere.

Un’eccezionale rilevazione di onde gravitazionali avvenuta il 12 novembre 2025 ha identificato un oggetto celeste con una massa inferiore a quella del Sole, una caratteristica fisicamente impossibile per i buchi neri di origine stellare. Il segnale, captato dai rivelatori LIGO e Virgo, suggerisce l’esistenza di un buco nero primordiale formatosi pochi istanti dopo il Big Bang. Questa scoperta offre una prova tangibile a una teoria ipotizzata negli anni Settanta, aprendo una nuova strada per risolvere il mistero della materia oscura. Il fenomeno è stato catalogato con la sigla S251112cm e ha messo in allerta i centri di ricerca situati negli Stati Uniti e in Europa.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Scoperto un oggetto “impossibile”: potrebbe essere un buco nero nato dopo il Big Bang Big Tech vuole il cloud “sovrano” europeo, ma l’Ue cerca autonomia da Trump. “Abbandonare tecnologie Usa potrebbe essere impossibile”Lo scontro tra Big Tech e l’Europa sale di colpi, mentre il mercato del Cloud supererà i 20 miliardi con i colossi americani decisi a divorare la... Martin Mystère presenta “LA STORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO. DAL BIG BANG ALL’ANNO ZERO” – nuova edizioneTorna in libreria e fumetteria in una nuova edizione, a partire dal giorno 15 maggio, LASTORIA IMPOSSIBILE DEL MONDO. How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing