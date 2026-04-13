Scoperto un oggetto impossibile | potrebbe essere un buco nero nato dopo il Big Bang
Il 12 novembre 2025, un rilevamento di onde gravitazionali ha portato alla scoperta di un oggetto con una massa inferiore a quella del Sole. Questa scoperta ha sorpreso gli scienziati, poiché la massa è troppo bassa per essere attribuibile a un buco nero di origine stellare. L'oggetto potrebbe essere un buco nero primordiale, formatosi subito dopo il Big Bang, e rappresenta un caso unico nel suo genere.
Un’eccezionale rilevazione di onde gravitazionali avvenuta il 12 novembre 2025 ha identificato un oggetto celeste con una massa inferiore a quella del Sole, una caratteristica fisicamente impossibile per i buchi neri di origine stellare. Il segnale, captato dai rivelatori LIGO e Virgo, suggerisce l’esistenza di un buco nero primordiale formatosi pochi istanti dopo il Big Bang. Questa scoperta offre una prova tangibile a una teoria ipotizzata negli anni Settanta, aprendo una nuova strada per risolvere il mistero della materia oscura. Il fenomeno è stato catalogato con la sigla S251112cm e ha messo in allerta i centri di ricerca situati negli Stati Uniti e in Europa.🔗 Leggi su Cultweb.it
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