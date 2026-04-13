Scontro violento sulla A6 | caos e code sulla Torino-Savona

Nella tarda mattinata di domenica 12 aprile si è verificato un incidente sulla A6 in direzione Torino, tra due veicoli coinvolti in un impatto violento. L’incidente ha causato un blocco totale della circolazione vicino allo svincolo per Cuneo, provocando lunghe code e disagi agli automobilisti che percorrevano la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Due veicoli si sono scontrati con estrema violenza sulla A6 in direzione Torino nella tarda mattinata di domenica 12 aprile, provocando un blocco totale della circolazione nei pressi dello svincolo per Cuneo. L’incidente, avvenuto intorno alle ore 11:30 nel tratto che separa il bivio A6-A33 Cuneo da Fossano, ha coinvolto due automobili e ha generato pesanti rallentamenti proprio durante una fascia oraria caratterizzata da un elevato volume di traffico domenicale. Dinamiche dell’impatto e gestione delle emergenze. Il sinistro si è verificato nel tratto autostradale compreso tra l’interconnessione con la A33 e la località di Fossano. La forza dell’urto tra i due mezzi è risultata tale da compromettere immediatamente la fluidità del percorso, determinando lunghe code di automobilisti in carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento sulla A6: caos e code sulla Torino-Savona Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Violento schianto tra auto sulla Brebemi: due feriti e lunghe codeSpaventoso incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, lungo l’Autostrada A35.