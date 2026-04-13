A Tavullia, nel primo pomeriggio di ieri, due ragazzi in scooter sono rimasti coinvolti in un incidente. Intorno alle 16,30, i due giovani si sono scontrati e sono caduti sull'asfalto. Uno dei due è stato trasportato in eliambulanza per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Paura a Tavullia, ieri pomeriggio intorno alle 16,30, per due ragazzi in scooter. Due giovanissimi si sono scontrati e sono caduti sull’asfalto. La chiamata al 118 è stata immediata. Uno dei due, un ragazzo del 2011, è stato trasportato all’ ospedale di Torrette ad Ancona con l’eliambulanza, dopo un trauma cranico che lo aveva lasciato confuso. Le sue condizioni, però, non risultano gravi. Migliorano anche le condizioni del motociclista 71enne, un avvocato fanese, rimasto coinvolto sabato mattina, intorno alle 11, in un incidente lungo la Strada Adriatica Sud, in zona Torrette, all’altezza dell’incrocio con la Provinciale 123. Qui il motociclista è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro con un’auto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro in scooter a Tavullia: 15enne in eliambulanza

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