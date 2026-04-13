Scontro in Pixar | cancellato un film per paura del girl power

Un film della Pixar, intitolato BeFri, è stato cancellato dopo un lungo sviluppo negli studi di animazione. La decisione è arrivata a seguito di divergenze tra i responsabili riguardo ai contenuti e al pubblico a cui il film sarebbe stato destinato. La produzione, che aveva coinvolto diverse fasi di lavorazione, è stata interrotta senza che siano stati annunciati piani alternativi.

Il progetto cinematografico BeFri, sviluppato per lungo tempo negli studi di animazione della Pixar, è stato accantonato a causa di divergenze sostanziali sulla natura dei contenuti e sul target di riferimento. La decisione, che scuote le fondamenta creative dello studio, nasce da una valutazione della Disney secondo cui la narrazione avrebbe presentato un eccessivo sul cosiddetto girl power, rischiando di allontanare il pubblico maschile. L’opera, che portava la firma di Kristen Lester, si concentrava sulla complessa evoluzione del legame tra due adolescenti. Il fulcro della trama vedeva una delle protagoniste impegnata in una missione ambiziosa con l’obiettivo di proteggere l’intera umanità, un elemento che fondeva la crescita personale con tinte fantastiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro in Pixar: cancellato un film per paura del girl power Pixar cancella un film per “troppo girl power”: cosa sappiamo sul progetto BeFriA volte le storie più interessanti non arrivano mai sullo schermo, restano intrappolate tra riunioni, revisioni e decisioni invisibili al pubblico. Bambole di Pezza: un po’ Spice Girl un po’ Nirvana, i beauty look della band femminista in gara a Sanremo sono un inno al girl powerPrima band completamente formata da donne a salire sul palco dell’Ariston, anche in questa occasione non si discostano dal focus, con un brano, Resta...