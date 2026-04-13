Scontro in curva tra due auto | morto un uomo a San Giovanni in Croce nel Cremonese

Un incidente tra due veicoli si è verificato questa mattina lungo una strada provinciale nella zona di San Giovanni in Croce, nel Cremonese. Durante lo scontro, un uomo che viaggiava a bordo di una delle auto è deceduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L'incidente si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale che conduce a San Giovanni in Croce nel Cremonese. Due auto si sono scontrate in curva. A perdere la vita un uomo di 73 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it San Giovanni in Croce, incidente frontale tra due auto sulla curva: muore un 73enneSan Giovanni in Croce, 13 aprile 2026 – La curva, l’auto che invade la corsia opposta e poi l’inevitabile e terribile schianto frontale. Incidente a Nettuno: scontro tra due auto, morto un uomoIncidente mortale a Nettuno dove un uomo di 70 anni ha perso la vita nello scontro tra due vetture.