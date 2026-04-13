Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 326 nel comune di Montepulciano. Un veicolo e un camioncino sono entrati in collisione, causando il ferimento di quattro persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

MONTEPULCIANO – Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada provinciale 326, nel comune di Montepulciano. Intorno alle 15,20, la macchina dei soccorsi dell’Asl Tse si è attivata d’urgenza per uno scontro che ha visto coinvolti un’autovettura e un camioncino. L’impatto, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi sanitari e tecnico-logistici per gestire il numero dei feriti e la messa in sicurezza della carreggiata. Il bilancio più critico riguarda un uomo di 62 anni, le cui condizioni sono apparse subito gravi ai primi soccorritori: dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito d’urgenza in codice rosso al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scontro fra un’auto e un camioncino a Montepulciano: quattro feriti

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