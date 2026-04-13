Scontro contro un palo e pranzo con i tifosi | l’insolito caso di Fourmaux

Durante la dodicesima prova speciale in Croazia, la Hyundai i20 N Rally1 di Adrien Fourmaux è finita contro un palo telegrafico. L’incidente ha interrotto la sua gara e portato a un imprevisto incontro con una famiglia francese del luogo, con cui ha condiviso un pranzo. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, diventando un episodio insolito nel corso della competizione.

L’imprevisto scontro della Hyundai i20 N Rally1 contro un palo telegrafico nella dodicesima prova speciale in Croazia ha trasformato il weekend di Adrien Fourmaux in un incontro fuori programma con una famiglia francese locale. Il pilota, che puntava a una posizione tra i primi cinque, si è ritrovato a condividere la tavola con dei tifosi dopo l’incidente, trasformando la frustrazione sportiva in un momento di ospitalità insolita. L’impatto decisivo e la fortuna del destino. Il percorso agonistico di Adrien Fourmaux è stato segnato da una serie di complicazioni tecniche e incidenti che hanno compromesso ogni possibilità di successo nel rally croato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro contro un palo e pranzo con i tifosi: l’insolito caso di Fourmaux Leggi anche: Mosca lancia un attacco insolito contro Kyiv, di giorno e con un metodo nuovo. Lezioni e segnali Caso Garlasco, avvocati Stasi: “Cercano prove contro Alberto”, è scontro con la famiglia PoggiNuovo terremoto giudiziario: tra perizie “raccapriccianti” e la caccia a un movente mai scritto in sentenza.