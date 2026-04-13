Sconfitta Orban | svolta storica nelle elezioni in Ungheria

Alle ultime elezioni in Ungheria, il partito Magyar ha ottenuto una vittoria significativa, segnando un cambiamento rispetto alla precedente amministrazione. L'affluenza degli elettori ha raggiunto un livello record, con una partecipazione elevata alle urne. Il risultato elettorale rappresenta una svolta nella politica del paese, con il nuovo governo che ha dichiarato l'intenzione di ripristinare il ruolo di Budapest all’interno dell’Europa.

Sconfitta Orban, Magyar trionfa alle elezioni ungheresi con affluenza record e promessa di riportare Budapest al centro dell’Europa. Sconfitta Orban: l’Ungheria volta pagina dopo 16 anni. La Sconfitta Orban segna una svolta storica per l’Ungheria e per l’intero equilibrio politico europeo. Dopo sedici anni al potere, il premier uscente Viktor Orbán ha ammesso la sconfitta alle elezioni parlamentari del 12 aprile 2026, riconoscendo un risultato “chiaro e doloroso”. A vincere è stato il leader dell’opposizione Péter Magyar, che ha guidato il partito Tisza a una vittoria netta, celebrata come una vera “liberazione” del Paese. I numeri della sconfitta Orban.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sconfitta Orban: svolta storica nelle elezioni in Ungheria Leggi anche: Elezioni Ungheria: sconfitta per Orbán, Magyar promette riforme Elezioni in Ungheria, Magyar vince e Orban ammette la sconfitta: finisce l'era della "democrazia illiberale"Il sottopassaggio di piazza Batthyany si intasa prima ancora che arrivino i numeri. 16 Years of Orban Ends: Historic Hungary Election Upset