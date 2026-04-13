Sciopero sanità privata l’OFI | Tutela dei fisioterapisti centrale per la qualità delle cure

Domani si terrà uno sciopero nazionale nel settore della sanità privata e delle residenze sanitarie assistenziali. L’Organizzazione dei fisioterapisti ha dichiarato che la tutela dei professionisti in questa categoria è fondamentale per garantire la qualità delle cure. La protesta coinvolge diverse strutture e riguarda le condizioni di lavoro e le retribuzioni dei fisioterapisti. La mobilitazione si inserisce nel quadro delle azioni di protesta già annunciate.

Nel documento viene richiamata l’attenzione sui possibili effetti di un mancato adeguamento delle condizioni professionali, che potrebbe determinare un progressivo indebolimento del sistema sanitario, in particolare nel settore privato. La fisioterapia viene indicata come componente fondamentale dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con un ruolo determinante soprattutto nella presa in carico dei pazienti più fragili. . 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sciopero sanità privata, l’OFI: “Tutela dei fisioterapisti centrale per la qualità delle cure” Il 17 marzo sciopero dei lavoratori della sanità privata e delle Rsa: “Contratti scaduti da un decennio, intollerabile”Nonostante la convocazione al ministero della Salute per il 4 marzo, le segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno proclamato un nuovo... Leggi anche: Sanità, l’allarme dell’Uap: “Tariffe sottocosto e regole diseguali, così è a rischio la qualità delle cure”