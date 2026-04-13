Sciopero delle farmacie private il 13 aprile | stop di 24 ore e corteo

Lunedì 13 aprile si svolgerà uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà oltre 76 mila lavoratori e lavoratrici delle farmacie private. Durante questa giornata, si terrà anche un corteo organizzato dai rappresentanti del settore. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le richieste dei dipendenti, che hanno deciso di manifestare per esprimere le proprie istanze.

Lunedì 13 aprile oltre 76 mila lavoratrici e lavoratori delle farmacie private incroceranno le braccia per una nuova giornata di sciopero nazionale. La mobilitazione è stata indetta dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS, con l’obiettivo di ottenere risposte dalla federazione dei titolari Federfarma su salari, riconoscimento delle professionalità e qualità del lavoro. Servizi garantiti. Lo sciopero durerà 24 ore e coinvolgerà l’intero comparto delle farmacie private. Tuttavia, in base alla normativa sui servizi essenziali, le farmacie resteranno parzialmente operative. Sarà infatti garantito almeno il 50% dei servizi, con un terzo del personale presente per assicurare le prestazioni indispensabili.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sciopero delle farmacie private il 13 aprile: stop di 24 ore e corteo Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026. Sciopero delle farmacie, il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia: servizi garantiti e orariLe farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il...