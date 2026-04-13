Sciopero delle farmacie lunedì 13 aprile 2026 in tutta Italia | gli orari i servizi garantiti e i motivi

Lunedì 13 aprile 2026 le farmacie private in tutta Italia fermeranno le attività per 24 ore a causa di uno sciopero nazionale. La protesta coinvolge diversi esercizi e si prevede una partecipazione significativa. Durante la giornata alcuni servizi saranno garantiti, mentre altri potrebbero subire variazioni o sospensioni. La manifestazione interessa l’intero territorio e rappresenta un momento di mobilitazione per il settore.

Lunedì 13 aprile sarà una giornata di sciopero per le farmacie private. Si tratta di un'agitazione nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipata su tutto il territorio italiano. La mobilitazione, indetta dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, interesserà più di 76mila.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sciopero delle farmacie, il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia: servizi garantiti e orariLe farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il... Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026.