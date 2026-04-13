Sciopero delle farmacie il 13 aprile | stop di 24 ore in tutta Italia servizi garantiti

Il 13 aprile 2026 si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà tutte le farmacie private in Italia. La protesta interesserà più di 76.000 dipendenti del settore e avrà come obiettivo la sospensione temporanea delle attività. Durante questa giornata, alcuni servizi saranno garantiti, ma molte funzioni saranno sospese o ridotte. L’adesione si prevede elevata e il settore si prepara a gestire le conseguenze dell’astensione.

Lunedì 13 aprile 2026 le farmacie private italiane saranno interessate da uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà oltre 76mila lavoratrici e lavoratori del settore. La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, con l’adesione anche di altre sigle sindacali, e si svolgerà dalla mezzanotte fino alle 24 dello stesso giorno. La protesta riguarda tutto il personale dipendente delle farmacie private, inclusi farmacisti collaboratori, addetti e operatori. Nonostante lo sciopero, le farmacie non chiuderanno e resteranno operative grazie alle disposizioni che regolano i servizi pubblici essenziali. Sarà infatti garantita la presenza di almeno un terzo del personale abituale e l’erogazione di almeno il 50% delle prestazioni normalmente assicurate.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sciopero delle farmacie il 13 aprile: stop di 24 ore in tutta Italia, servizi garantiti Sciopero delle farmacie, il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia: servizi garantiti e orariLe farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il... Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026.