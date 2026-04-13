Lunedì 13 aprile 2026, le farmacie private di tutta Italia osserveranno uno sciopero di 24 ore che coinvolge più di 76.000 lavoratori, tra farmacisti, collaboratori e personale dipendente. Durante questa giornata, i servizi offerti dalle farmacie saranno ridotti o sospesi, causando possibili disagi ai cittadini che necessitano di assistenza farmacologica. La protesta si svolge in un giorno di astensione collettiva a livello nazionale.

Lunedì 13 aprile 2026 le farmacie private sono coinvolte in uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa oltre 76mila lavoratori tra farmacisti, collaboratori e personale dipendente. Lo sciopero durerà dalle ore 00:01 alle 24:00 dello stesso giorno. La protesta dei farmacisti del settore privato nasce da un nodo che ad oggi non si riesce a sciogliere: il contratto collettivo nazionale che è scaduto il 31 agosto 2024 e che, dopo mesi di trattative, non è stato ancora rinnovato. Ma il malcontento dei farmacisti è dovuto anche ad altre criticità che riguardano una professione che si va trasformando. Sciopero delle farmacie, la situazione. Lo sciopero dei farmacisti del 13 aprile 2026 non è uno stop totale: le farmacie resteranno aperte ma con attività ridotte.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sciopero delle farmacie del 13 aprile 2026, servizi ridotti per 24 ore

Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026.

Sciopero delle farmacie, il 13 aprile stop di 24 ore in tutta Italia: servizi garantiti e orariLe farmacie private saranno coinvolte lunedì 13 aprile in uno sciopero nazionale di 24 ore che si preannuncia molto partecipato su tutto il...