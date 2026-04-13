Scia luminosa illumina l' alba | sono i detriti di un razzo cinese | VIDEO

L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha osservato una scia luminosa nel cielo poco prima dell'alba, visibile in alcune zone della Campania, della Puglia e nel casertano. Le immagini registrate hanno mostrato una traccia di fuoco che si muoveva rapidamente, attribuita ai detriti di un razzo cinese. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi di questa manifestazione nel cielo.

L'attività di osservazione svolta dall'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, sulla scorta delle immagini registrate, ha fatto luce sulla Scia di fuoco avvistata poco prima dell'alba nei cieli di Campania e Puglia, con avvistamenti registrati anche nel casertano. A disintegrarsi nell'atmosfera.🔗 Leggi su Casertanews.it Campania, scia luminosa avvistata all’alba: ipotesi satellite o razzo disintegrato nell’atmosferaUna lunga scia luminosa ha solcato il cielo tra Campania e Puglia nelle ore immediatamente precedenti l’alba, attirando l’attenzione di numerosi... Una scia luminosa illumina l'alba nel casertano: ecco le prime ipotesiDecine di segnalazioni anche dalla provincia di Caserta sulle scie che hanno illuminato l’alba. News - La scia luminosa nel cielo ha spaventato tutti. Ecco cos’era davvero 13/4/2026