Sci alpino primo titolo italiano per un napoletano | l' impresa di Pasquale Greco

Nel corso della quarta giornata dei Campionati Italiani Children di sci alpino, si è assegnato il primo titolo nazionale a un atleta napoletano. La competizione si è svolta a Pila, in Valle d’Aosta, e ha visto il giovane protagonista conquistare il tricolore in questa fase della manifestazione. L’evento ha attirato numerosi appassionati e appassionate di sci, che hanno seguito con attenzione le gare in programma.

Arriva il titolo tricolore per un napoletano nella quarta giornata dei Campionati Italiani Children di sci alpino, che si sono svolti in questi giorni a Pila in Valle d’Aosta.L’impresa porta la firma di Pasquale Greco, atleta dello sci club Napoli, che è stato premiato sabato come campione.🔗 Leggi su Napolitoday.it SPORT/SCI – Primo titolo italiano per un napoletano conquistato da Pasquale Greco L’atleta dello sci club Napoli ha vinto a Pila (AO) il titolo tricolore categoria Ragazzi (under14), il primo della storia dello sci napoletano... Sci di fondo, impresa storica per Sara Proietti Cignitti: la laziale conquista il titolo italiano sprint U16Impresa storica per Sara Proietti Cignitti, protagonista assoluta ai Campionati Italiani Allievi U16 in corso a Bosco Chiesanuova, dove ha...