Schlein | ‘sconfitta delle destre nazionaliste partita dal referendum in Italia’

Dopo il risultato del referendum in Italia, è stato affermato che questa consultazione ha segnato l'inizio di una sconfitta per le destre nazionaliste nel paese. La dichiarazione indica che i risultati elettorali sono stati interpretati come un primo passo in questa direzione, evidenziando un legame tra l'esito referendario e il rafforzamento di questa tendenza politica.

Il risultato del referendum, dimostra che “proprio dall’Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione del partito, in corso al Nazareno. “Sono più gli elettori di destra che hanno votato No che il contrario. C’è stata una mobilitazione della società civile che non ricordavo dai tempi del referendum sull’acqua pubblica. E c’è un patto generazionale a difesa della Costituzione”. ANSA In Ungheria la sinistra è scomparsa.Sono stati eletti 138 deputati di centrodestra, 55 di destra, 6 di estrema destra. Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Schlein: ‘sconfitta delle destre nazionaliste partita dal referendum in Italia’ Schlein, la sconfitta delle destre nazionaliste è partita dal referendum in ItaliaIl risultato del referendum, dimostra che "proprio dall'Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste". Elly Schlein, la piazza del Pd per il no al referendum: “Bologna bersaglio delle destre, ma è salda”Bologna, 15 marzo 2026 - Manca una settimana alla chiamata alle urne, il 22 e 23 marzo si vota sulla separazione delle carriere. Schlein: La sconfitta delle destre nazionaliste è partita dal referendum in Italia