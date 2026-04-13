Schlein la sconfitta delle destre nazionaliste è partita dal referendum in Italia

Il referendum appena concluso in Italia ha portato a una vittoria che ha segnato una battuta d'arresto per le forze nazionaliste di destra. La consultazione popolare ha visto una partecipazione significativa, con un risultato che ha evidenziato una tendenza contraria alle posizioni più conservatrici. Questo esito viene interpretato come un segnale di cambiamento nel panorama politico nazionale. La vittoria ha avuto ripercussioni anche a livello internazionale, contribuendo a una prima sconfitta delle destre di ispirazione nazionalista.

Il risultato del referendum, dimostra che "proprio dall'Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione del partito, in corso al Nazareno. "Sono più gli elettori di destra che hanno votato No che il contrario. C'è stata una mobilitazione della società civile che non ricordavo dai tempi del referendum sull'acqua pubblica. E c'è un patto generazionale a difesa della Costituzione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schlein, la sconfitta delle destre nazionaliste è partita dal referendum in Italia Elly Schlein, la piazza del Pd per il no al referendum: “Bologna bersaglio delle destre, ma è salda”Bologna, 15 marzo 2026 - Manca una settimana alla chiamata alle urne, il 22 e 23 marzo si vota sulla separazione delle carriere. Leggi anche: Ungheria, Schlein: “il tempo dei sovranismi e delle destre è finito”