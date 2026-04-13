Schlein | La sconfitta delle destre nazionaliste è partita dal referendum in Italia – Il video

Il risultato del referendum in Italia ha segnato una vittoria significativa contro le destre nazionaliste, secondo quanto dichiarato recentemente da un'esponente politica. La politica ha affermato che questa vittoria rappresenta l'inizio di un progresso contro questi schieramenti, sottolineando come l'esito referendario abbia avuto un ruolo importante in questa dinamica. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui dati specifici o sulle implicazioni immediate.

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 "Il risultato del referendum, dimostra che "proprio dall'Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste. Sono più gli elettori di destra che hanno votato No che il contrario. C'è stata una mobilitazione della società civile che non ricordavo dai tempi del referendum sull'acqua pubblica. E c'è un patto generazionale a difesa della Costituzione". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione del partito, in corso al Nazareno. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i...🔗 Leggi su Open.online Schlein, la sconfitta delle destre nazionaliste è partita dal referendum in ItaliaIl risultato del referendum, dimostra che "proprio dall'Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste". Schlein: ‘sconfitta delle destre nazionaliste partita dal referendum in Italia’Il risultato del referendum, dimostra che “proprio dall’Italia abbiamo cominciato a battere le destre nazionaliste”.