Schio travolge il Derthona | le Orange volano in finale di playoff

La squadra di Schio ha vinto la seconda partita di semifinale contro il Derthona con il punteggio di 65-49, eliminando la squadra avversaria dalla corsa allo scudetto. La vittoria consente alle Orange di accedere alla finale dei playoff, mentre il Derthona vede interrompersi il percorso verso il titolo nazionale. La partita si è disputata tra le mura di casa di Schio, con le ospiti che hanno dominato l'incontro.

L’Autosped BCC Derthona vede infrantersi il sogno dello scudetto dopo la sconfitta per 49-65 nella gara due di semifinale contro la Famila Wuber Schio. Il match, disputato davanti a un pubblico numeroso di oltre 2400 spettatori presso la Nova Arena, ha sancito l’eliminazione delle padronne di casa, con le campionesse d’Italia che chiudono la serie sul 2-0 e si qualificano per la finale. Il ritmo della partita e lo scarto decisivo. La sfida alla Nova Arena non è stata una passeggiata per le ospiti, nonostante il divario finale. Nella fase iniziale, le giocatrici del Derthona hanno mostrato una gestione favorevole del gioco, pur vedendo Schio allungare nel finale del primo quarto grazie ai canestri di Zandalasini e Laksa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schio travolge il Derthona: le Orange volano in finale di playoff Basket femminile, Schio espugna Derthona e raggiunge Venezia in finale ScudettoLa finale Scudetto vedrà opposte ancora una volta la Reyer Venezia ed il Famila Schio. Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026.