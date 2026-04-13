A Manfredonia si discute di un nuovo progetto che riguarda l’introduzione di un sistema di trasporto tra treno e tram. L’amministrazione comunale ha definito l’intervento come una priorità strategica per lo sviluppo della mobilità locale. Nei giorni scorsi, un rappresentante istituzionale ha confermato l’impegno a portare avanti l’iniziativa, sottolineando la sua rilevanza per il rilancio della città. La proposta prevede l’implementazione di una rete integrata di trasporto pubblico.

Si tratta di assumersi una responsabilità politica precisa: quella di guardare avanti e costruire le condizioni per una mobilità moderna, sostenibile e realmente funzionale allo sviluppo del territorio. Per troppo tempo questo progetto è rimasto fermo, bloccato da limiti normativi e da una mancanza di visione complessiva. Oggi, grazie alle nuove condizioni introdotte a livello nazionale e alle risorse disponibili nella programmazione 2021-2027, esistono finalmente i presupposti per riaprire concretamente il percorso. Sappiamo bene che non si tratta di un percorso semplice. Restano nodi tecnici, economici e infrastrutturali da affrontare con serietà e determinazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Schiavone: “Il treno-tram a Manfredonia progetto strategico”

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