Schianto a Lecce | morto il figlio 21enne di Dino Basile politica sotto choc

Nella notte nel Salento, un incidente stradale sulla strada provinciale tra Lecce e Arnesano ha provocato la morte di Antonio Basile, 21 anni, figlio di un consigliere regionale di Fratelli d’Italia. L’incidente ha causato grande dolore, soprattutto tra i familiari e le persone vicine alla famiglia. Le autorità stanno eseguendo i controlli e le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una notte di dolore nel Salento. Antonio Basile, 21 anni, figlio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano.Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Mercedes GLC quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada finendo contro il muro di cinta di una villa a bordo carreggiata. L’impatto è stato devastante: la vettura ha sfondato la recinzione e distrutto anche una piccola cappella votiva. Per il 21enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Schianto a Lecce: morto il figlio 21enne di Dino Basile, politica sotto choc Schianto stradale a Lecce: morto il figlio 21enne del consigliere regionale FdI Basile. Il cordoglio della politicaTragedia nella notte nel Leccese, dove ha perso la vita Antonio Basile, 21 anni, figlio del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Dino Basile. Tragico schianto in auto, muore 21enne Antonio Basile: è il figlio del consigliere regionale pugliese DinoIl 21enne è deceduto oggi in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano.