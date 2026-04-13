Scherma forlivese protagonista nel mondo | ottime prove per Fabrizio Di Marco ad Astana e Mariachiara Testa a Rio

La scherma forlivese si è fatta notare a livello internazionale con ottimi risultati di due atleti in competizioni di rilievo. Uno ha partecipato a una tappa del circuito mondiale ad Astana, mentre l’altro ha preso parte a un evento a Rio de Janeiro. Entrambi hanno ottenuto posizioni di rilievo nelle rispettive gare, portando avanti la tradizione sportiva della città nel settore.

Il panorama della scherma internazionale ha visto recentemente brillare i colori forlivesi in due dei palcoscenici più prestigiosi del circuito mondiale. Tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, Fabrizio Di Marco e Mariachiara Testa hanno difeso con onore i colori azzurri, confrontandosi con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Scherma, Alberta Santuccio ancora sul podio in Coppa del Mondo ad AstanaAlberta Santuccio si conferma sul podio nella Coppa del Mondo di spada femminile. Scherma, le spadiste azzurre salgono sul podio in Coppa del Mondo ad AstanaDopo il secondo posto della squadra maschile, arriva un altro podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada ad Astana.