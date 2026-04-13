Scatta dal 15 aprile la nuova viabilità nei quartieri Stadio e Borgo Milano a Verona

A partire dal 15 aprile, il Comune di Verona ha implementato nuove modifiche alla viabilità nei quartieri Stadio e Borgo Milano. Le variazioni riguardano cambiamenti nelle strade di queste zone, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e regolare il traffico locale. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente e riguardano aspetti specifici della circolazione stradale nelle aree interessate.

A partire da mercoledì 15 aprile, il Comune di Verona ha fatto sapere che introdurrà una serie di modifiche alla viabilità nei quartieri Stadio e Borgo Milano, con l’intento dichiarato di aumentare la sicurezza stradale e rendere più ordinata la circolazione in alcune aree particolarmente.🔗 Leggi su Veronasera.it Proseguono i lavori per la nuova ciclabile sul lungadige a Verona: come cambia la viabilità dal 9 marzoIl nuovo percorso ciclopedonale si estenderà tra Ponte Garibaldi e Ponte Risorgimento, lungo i lungadige Matteotti, Campagnola e Cangrande A Verona... Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14...