Scatta dal 15 aprile la nuova viabilità nei quartieri Stadio e Borgo Milano a Verona

Da veronasera.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 15 aprile, il Comune di Verona ha implementato nuove modifiche alla viabilità nei quartieri Stadio e Borgo Milano. Le variazioni riguardano cambiamenti nelle strade di queste zone, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e regolare il traffico locale. Le modifiche sono state comunicate ufficialmente e riguardano aspetti specifici della circolazione stradale nelle aree interessate.

A partire da mercoledì 15 aprile, il Comune di Verona ha fatto sapere che introdurrà una serie di modifiche alla viabilità nei quartieri Stadio e Borgo Milano, con l’intento dichiarato di aumentare la sicurezza stradale e rendere più ordinata la circolazione in alcune aree particolarmente.🔗 Leggi su Veronasera.it

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