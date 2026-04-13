L’attrice ha ricordato come, nei primi anni 2000, molte giovani attrici fossero soggette a pressioni legate all’aspetto fisico. Ha parlato di come, in quel periodo, le professioniste emergenti nel settore cinematografico si trovassero spesso sotto l’occhio del pubblico e dei media, con critiche rivolte principalmente all’aspetto esteriore. La sua testimonianza si concentra sui problemi legati al trattamento riservato alle attrici durante quegli anni iniziali della carriera.

La star del cinema ha ricordato i problemi affrontati all'inizio della sua carriera a causa di come venivano trattate le attrici. Scarlett Johansson, durante un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning per parlare della sua linea di skincare, ha ricordato le difficoltà affrontate all'inizio della sua carriera. L'attrice ha infatti ricordato che quando era giovane le attrici erano costantemente giudicate per il loro aspetto fisico, essendo 'socialmente accettabile'. Un periodo difficile per le giovani attrici Rispondendo alle domande di CBS Sunday Morning, la star ha ricordato: "Erano altri tempi. Credo che crescere nell'industria cinematografica e poi essere una donna, una ventenne nei primi anni 2000, sotto i riflettori in generale, sia stato un periodo davvero difficile.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarlett Johansson: "Le giovani attrici erano 'fatte a pezzi' per il loro aspetto nei primi anni 2000"

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