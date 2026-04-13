Scandicci inarrestabile Ai Blues basta un gol
Scandicci continua la sua striscia positiva con una vittoria di misura, grazie a un gol decisivo. La squadra ha affrontato l’Orvietana in una partita disputata con intensità, senza ulteriori reti segnate. Tra i giocatori in campo per l’Orvietana ci sono stati diversi cambi durante l’incontro: Arsenijevic al 73’, Simic al 66’, Marchegiani all’81’, Nhaga al 51% e Pepe al 62’.
ORVIETANA O SCANDICCI 1 ORVIETANA: Formiconi, Paletta, Ricci, Berardi, Savshak, Canini, Citarella (73’ Arsenijevic), Lobrano (66’ Simic), Mauro (81’ Marchegiani), Caon, Tilli (51’ Nhaga), Panattoni (62’ Pepe). All. Pascali. SCANDICCI: Fedele, Fiaschi (84’ Orselli), Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Viligiardi (71’ Poli), Arrighini, Boganini Dodaro (76’ Bertelli). All. Taccola Arbitro: Calabro di Ercolano. Marcatori: 50’ Biancon. Note: ammoniti: Tacconi, Lobrano, Pascali, Fiaschi. Calci d’angolo 9 a 1. Recupero 1+5. SAN CASCIANO – Lo Scandicci cala il quindicesimo risultato utile di fila e con i tre punti di Orvieto si issa al sesto posto.🔗 Leggi su Lanazione.it
Scandicci show, che impresa. Quattro gol alla corazzata Tau. I Blues festeggiano la salvezzaSCANDICCI 4 TAU ALTOPASCIO 3 SCANDICCI: Fedele, Bertelli (69’ Fiaschi), Chiaverini, Tacconi, Biancon, Valentini, Valori, Guidelli (82’ Grottelli),...
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