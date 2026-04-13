Scandicci inarrestabile Ai Blues basta un gol

Scandicci continua la sua striscia positiva con una vittoria di misura, grazie a un gol decisivo. La squadra ha affrontato l’Orvietana in una partita disputata con intensità, senza ulteriori reti segnate. Tra i giocatori in campo per l’Orvietana ci sono stati diversi cambi durante l’incontro: Arsenijevic al 73’, Simic al 66’, Marchegiani all’81’, Nhaga al 51% e Pepe al 62’.