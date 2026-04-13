Scamarcio e Ambra Orfei | il grande show di Mara Venier tra cinema e circo

Domenica 12 aprile, il programma televisivo di Rai1 sarà caratterizzato da un ampio ventaglio di temi, spaziando dal cinema d’autore al circo, con interventi e approfondimenti vari. Tra gli ospiti e le storie che verranno raccontate ci sono anche figure legate al mondo dello spettacolo e del circo. La puntata si propone di offrire uno sguardo diversificato su diversi ambiti culturali e sociali, con momenti dedicati a intrattenimento e riflessione.

Il salotto televisivo di Rai1 si prepara a una domenica 12 aprile densa di narrazioni che spaziano dal cinema d’autore al mondo del circo, fino alle riflessioni sociali. Dagli studi romani Fabrizio Frizzi, la conduzione di Mara Venier orchestrerà un palinsesto che vede protagonisti volti noti dello spettacolo e momenti di approfondimento su temi attuali, con un occhio di riguardo alla memoria storica e musicale nazionale. Un mosaico di talenti tra grandi firme del cinema e l’eredità del circo. L’appuntamento pomeridiano della rete pubblica, che tradizionalmente occupa la fascia dalle 14.00, punterà molto sulla forza dell’intervista per raccontare l’evoluzione della cultura italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scamarcio e Ambra Orfei: il grande show di Mara Venier tra cinema e circo A Rende il grande show di successo del Circo Paolo OrfeiArriva a Rende, unica tappa nella provincia di Cosenza l’eccellenza del circo tradizionale, lo show di successo del Circo Paolo Orfei, presenta, “... Arriva a Reggio Calabria il grande show di successo del circo Paolo OrfeiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...