Sassari travolge l’Eppan e conquista i Playoff | è secondo!

Il Raimond Sassari ha concluso la ventiquattresima giornata di campionato in seconda posizione nella classifica della Serie A Gold, grazie alla vittoria contro l’Eppan. La squadra ha ottenuto il risultato che le permette di assicurarsi un posto ai playoff e consolidare la propria posizione tra le prime. La partita si è conclusa con un largo margine a favore dei sardi, che ora si preparano alle prossime sfide.

Il Raimond Sassari ha ufficialmente blindato la propria posizione nel vertice della Serie A Gold, assicurandosi il secondo posto in classifica al termine della ventiquattresima giornata di campionato. La vittoria è arrivata con un netto successo ottenuto fuori casa contro lo Sparer Eppan per 29-44, un risultato che permette ai rossoblu di consolidare il distacco su Siracusa, ormai distante cinque punti in classifica. L’efficienza del sistema Prantner e la geografia della classifica. La prestazione dei giocatori guidati da Jürgen Prantler ha evidenziato una superiorità tecnica che va ben oltre il semplice punteggio finale. Mentre lo Sparer Eppan, squadra ormai matematicamente destinata alla retrocessione, tentava di reagire, il Sassari ha imposto un ritmo che ha reso il match una questione di gestione territoriale e precisione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari travolge l’Eppan e conquista i Playoff: è secondo! Leggi anche: Calcio: la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. Carrarese, ’manita’ al Lumezzane. Fanucchi firma una doppietta Maltempo in Sardegna, piena improvvisa di un fiume a Sassari travolge un’area: 5 persone salvate, il videoMentre sulla Sardegna imperversa una nuova ondata di maltempo, questa notte la squadra sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Sassari,...