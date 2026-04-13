Nel quartiere di Monte Rosello a Sassari è stato inaugurato un nuovo asilo eco-sostenibile con una capacità di 72 posti. La struttura si trova in una zona che fino a poco tempo fa offriva servizi limitati per i bambini piccoli. La realizzazione di questo edificio rappresenta un intervento volto a potenziare l’assistenza ai più piccoli e a promuovere pratiche di costruzione rispettose dell’ambiente.

Il quartiere di Monte Rosello a Sassari si prepara a un importante cambio di volto per quanto riguarda i servizi alla prima infanzia. In via Fais, dove sorgeva la vecchia struttura, è ora visibile un edificio completamente rinnovato che, grazie a criteri costruttivi moderni e materiali sostenibili, è pronto a diventare un punto di riferimento per le famiglie della zona. L’opera, che ha richiesto un investimento complessivo superiore ai tre milioni di euro, vedrà l’accoglienza dei primi piccoli utenti con l’inizio del prossimo anno scolastico. Un progetto architettonico pensato per la crescita e la socialità. La nuova configurazione dell’asilo nido non è solo una questione di estetica, ma risponde a precise necessità pedagogiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, nuovo asilo eco-sostenibile: 72 posti per i piccoli a Monte

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