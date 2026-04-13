Venerdì 17 aprile alle 17:30, nel Vicolo Bonicella 4 a Sarzana, si svolgerà un incontro pubblico promosso da InSarzana e Amnesty International La Spezia. L'evento mira a portare attenzione sulla situazione umanitaria a Gaza attraverso testimonianze e musica. La manifestazione si terrà in un contesto di denuncia delle condizioni di crisi che interessano la zona.

Venerdì 17 aprile, alle ore 17:30, il Vicolo Bonicella 4 a Sarzana ospiterà un incontro pubblico organizzato da InSarzana e Amnesty International La Spezia per denunciare la persistente tragedia in corso a Gaza. L'iniziativa punta a contrastare l'attuale percezione di assenza di notizie sulla questione palestinese, denunciando come la fame dei bambini e le esplosioni continuino nonostante il calo dell'attenzione mediatica globale. Testimonianze dirette e partecipazione della comunità locale Il p .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana rompe il silenzio: testimonianze e musica per Gaza

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