Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, il tecnico si trova a dover fare i conti con un aumento degli infortuni nel suo reparto offensivo. L’ala Marusic si è fermata, creando un problema tattico per la formazione, che già affronta difficoltà legate agli infortuni. La situazione si presenta come un ostacolo importante nella preparazione della squadra in vista della sfida.

Il fronte infortuni di Maurizio Sarri si allarga drasticamente alla vigilia del match contro la Fiorentina al Franchi. Adam Marusic deve infatti affrontare un stop causato da un problema muscolare, lasciando un vuoto importante nella gestione della fascia. I tasselli tattici per il confronto al Franchi. Le scelte tecniche per la sfida imminente vedranno l’impiego di Lazzari e Tavares sulle corsie esterne della difesa a quattro, con Motta nel ruolo di riferimento centrale insieme a Romagnoli e Provstgaard. Il reparto mediano sarà guidato da Basic, Cataldi e Taylor, mentre Dele-Bashiru attende una possibilità dalla panchina. Per quanto riguarda l’area offensiva, la necessità di coprire l’assenza di Maldini porterà Dia sul fronte dell’attacco, supportato da Noslin e Isaksen.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarri in crisi: l’ala Marusic si ferma, scacco tattico per la Fiorentina

Lazio-Sassuolo 2-1: Maldini si sblocca, Marusic nel recupero regala la vittoria a SarriLa Lazio vince per due a uno contro il Sassuolo nella 28esima giornata di Serie A.

PAGELLE E TABELLINO Lazio-Sassuolo 2-1: Marusic e Maldini trascinano SarriVoti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A La Lazio, in uno stadio Olimpico deserto e...