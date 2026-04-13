Sarno sparatoria da un’auto | ferito sul balcone fermato il responsabile

Nella città di Sarno, un episodio di sparatoria da un’auto ha causato il ferimento di una persona che si trovava su un balcone. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il presunto autore dell’azione. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali motivazioni dietro l’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità.

È stato individuato e fermato il presunto responsabile della sparatoria avvenuta nei giorni scorsi a Sarno. Un uomo era stato ferito all’avambraccio mentre si trovava sul balcone della propria abitazione, colpito da alcuni proiettili esplosi da un’auto in corsa. Il raid nella notte. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica, quando ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola da un veicolo in movimento. La vittima, che si trovava agli arresti domiciliari, è stata raggiunta da un proiettile al braccio ed è stata successivamente trasferita in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le indagini e il fermo. Determinante per l’identificazione del responsabile è stato il lavoro investigativo degli agenti di polizia, supportato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sarno, sparatoria da un’auto: ferito sul balcone, fermato il responsabile Leggi anche: Napoli, minorenne ferito nella sparatoria in Piazza Carolina: fermato un 19enne Tentata rapina sul treno, ferita una donna: fermato il responsabile, irregolare con precedenti, è liberoIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...