Sarezzo | mostra Schizzi di Mente

A Sarezzo è aperta una mostra intitolata “Schizzi di Mente”, dedicata all’uso dell’arte come strumento di terapia. Curata da un’arteterapeuta, l’esposizione presenta opere realizzate da persone che hanno utilizzato il disegno e la creatività per esprimere emozioni e stati d’animo. L’evento rimarrà visitabile fino a una data stabilita, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire come l’arte possa diventare un linguaggio di cura.

Schizzi di Mente – Quando l’Arte Diventa Linguaggio di CuraLa mostra “Schizzi di Mente – Quando l’arte diventa linguaggio di cura”, curata dall’arteterapeuta Dott.ssa Veronica Casella, rappresenta un’importante iniziativa dedicata al valore terapeutico dell’espressione artistica.L’evento.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sarezzo: smemo camp di CarnevaleGenitori al lavoro e bambini a casa? La soluzione è in Catena Rossa alla Porta delle Fate. Sarezzo: smemo camp di PasquaGenitori al lavoro e bambini a casa? La soluzione è in Catena Rossa alla Porta delle Fate.