Santa Giusta | sorge il laboratorio di resistenza per la Sardegna

Sabato 25 aprile, nella piazza Othoca di Santa Giusta, si terrà la sesta edizione della rassegna culturale itinerante Atobiu. L’evento riunirà persone interessate a temi legati alla memoria storica e alla tutela del territorio, con attività e incontri che si svolgeranno nel corso della giornata. La manifestazione mira a promuovere la consapevolezza sui valori e le tradizioni locali, coinvolgendo la comunità in un momento di confronto e partecipazione.

Sabato 25 aprile, la piazza Othoca di Santa Giusta diventerà il fulcro di un movimento che intreccia memoria storica e difesa del territorio attraverso la sesta edizione della rassegna culturale itinerante denominata Atobiu. L’evento, inserito nel più ampio progetto Stop Colonizzazione Sardegna, proporrà una giornata densa di appuntamenti che spaziano dall’artigianato alla politica ambientale, fino a un grande evento musicale conclusivo, con l’obiettivo di riflettere sull’identità dell’isola e sui suoi diritti fondamentali. Dalla salvaguardia dei semi al dibattito sulla sovranità alimentare. Le attività inizieranno alle ore 10:00, trasformando la piazza cittadina in un laboratorio di resistenza culturale e biologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Giusta: sorge il laboratorio di resistenza per la Sardegna Leggi anche: Ucraina: La Russa, 'resistenza Kiev miracolo, sconfitta Russia, non vanificarla, pace sia giusta' Rigore Cagliari Juve, giusta la revoca del VAR? Criticata l’eccessiva severità: il punto della situazione dopo la sconfitta bianconera in Sardegnadi Redazione JuventusNews24Rigore Cagliari Juve, la moviola del quotidiano assolve la revoca del penalty dopo l’OFR ma critica l’eccessiva severità...