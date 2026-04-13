A Sanremo si è conclusa l’undicesima edizione del Festival del Rugby, durante la quale oltre mille persone, tra giovani atleti e accompagnatori, si sono radunate nel campo di Pian di Poma per una giornata dedicata allo sport. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani appassionati, con attività e competizioni che hanno animato il campo. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con l’obiettivo di promuovere il rugby tra i più giovani.

L’undicesima edizione del Festival del Rugby si è conclusa a Sanremo, coinvolgendo oltre mille persone tra atleti giovanili e accompagnatori presso il campo di Pian di Poma. La manifestazione, che ha la partecipazione dell’assessore regionale Scajola, ha messo in mostra il talento di sette diverse categorie di sportivi durante le quattro giornate di competizioni. L’impatto sociale della partecipazione giovanile a Sanremo. Il bilancio della rassegna sportiva evidenzia una partecipazione massiccia, con un numero di presenze che supera le mille unità. Questo dato non rappresenta solo un successo numerico per l’evento, ma indica un movimento costante di famiglie, tecnici e giovani atleti che hanno animato il territorio sanremese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, trionfo di rugby: oltre 1.000 giovani accendono il campo

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