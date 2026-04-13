È stata annunciata la creazione della prima pianta di Sangiovese attraverso l'uso delle Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea). Si tratta di un esperimento scientifico che mira a modificare geneticamente la vite per adattarla alle mutate condizioni climatiche della regione toscana. Questa innovazione rappresenta un passo importante nel settore vitivinicolo locale, con l’obiettivo di preservare la produzione tradizionale di vino toscano.

Un esperimento scientifico avanzato ha portato alla creazione della prima pianta di Sangiovese attraverso l’impiego delle Tecnologie di Evoluzione Assistita (Tea), segnando una svolta per la viticoltura toscana contro il cambiamento climatico. Il risultato, frutto di una sinergia tra ricerca accademica e mondo agricolo, mira a proteggere il vitigno simbolo della regione dalle minacce poste dalla scarsità idrica e dalle malattie fungine. Il cuore del progetto risiede nella capacità di queste nuove metodologie di agire in modo puntuale sul patrimonio genetico della pianta. A differenza degli interventi che inseriscono materiale estraneo, le Tea accelerano i naturali processi di adattamento della varietà, rendendola più forte senza trasformarla in una nuova specie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sangiovese 2.0: la rivoluzione genetica salva il vino toscano

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