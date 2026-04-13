Sanders presenta Union Now nuova rete a difesa dei lavoratori

Dopo meno di due settimane dal suo precedente comizio, un senatore ha fatto ritorno a New York per annunciare l’avvio di un nuovo progetto dedicato alla tutela dei lavoratori. La presentazione di questa iniziativa avviene in un momento di particolare attenzione sui temi legati al mondo del lavoro e alle differenze di classe negli Stati Uniti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la rete di sostegno e rappresentanza dei lavoratori.

Stati Uniti Una nuova organizzazione per sostenere chi sciopera e si sindacalizza. Al centro, la sfida al potere delle grandi corporation. Stati Uniti Una nuova organizzazione per sostenere chi sciopera e si sindacalizza. Al centro, la sfida al potere delle grandi corporation. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sanders presenta “Union Now”, nuova rete a difesa dei lavoratori Leggi anche: ‘Parallels’, Joe Sanders presenta un album con Seamus Blake, Plume e Greg Hutchinson FIM-CISL: nuova rete sociale per lavoratori di Varese e ComoVarese e Comasco si preparano a ricevere un nuovo modello di tutela sindacale che trasforma la FIM-CISL dei Laghi in una rete di protezione sociale...